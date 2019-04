Bei einer Verfolgungsjagd in Magdeburg beschädigte ein Mercedes-Fahrer mehrere Autos. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg wollte sich ein Mercedes-Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen und stieß auf der Flucht mit mehreren Autos zusammen.

Magdeburg (twu/jl) l In der Magdeburger Innenstadt kam es am Samstagabend kurz vor 19 Uhr zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Mercedes-Fahrer. Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hatte eine Streifenwagenbesatzung den verdächtigen Wagen nach Zeugenhinweisen auf der Otto-von-Guericke-Straße anhalten wollen. Der Fahrer eines Mercedes beschleunigte den Wagen und versucht zu fliehen.

In der Bahnhofstraße rammte der Fahrer mit dem Auto einen VW Golf und schob diesen gegen einen massiven Fahrradständer. Die Flucht endete in der Halberstädter Straße in Höhe des Landgerichts.

Als der Flüchtige in die Sudenburger Wuhne abbog, stieß er in zwei weitere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt angehalten hatten. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten daraufhin zu Fuß, konnten aber durch Polizisten gestellt werden.

Warum sich der Fahrer der Kontrolle entzog, stellte sich bei anschließenden Indentitätsfestellung heraus: Am Steuer des Mercedes saß ein 15-Jähriger, der den Wagen kurz zuvor von der letzten eingetragenen Halterin gekauft haben soll. Am Fahrzeug selbst waren geklaute Kennzeichen angebracht. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.