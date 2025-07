In der Magdeburger Innenstadt beginnen aktuell die Dreharbeiten für die neue Folge der MDR-Krimireihe „Polizeiruf 110“. In ihrem neusten Fall ermittelt Hauptkommissarin Doreen Brasch gegen Abtreibungsgegner.

Dreharbeiten für „Polizeiruf 110“ gestartet - Darum geht es in Doreen Braschs neustem Fall

Magdeburg. - So leer hat man die Magdeburger Keplerstraße selten gesehen: Normalerweise parken an der Straße, die zum Schleinufer führt, zahlreiche Autos. Doch aktuell dürfen dort nur Verkehrshütchen stehen. Der Grund sind Dreharbeiten für die neue Folge „Polizeiruf 110“. In Hauptkommissarin Doreen Braschs 21. Fall kommt sie einer Gruppe Abtreibungsgegner auf die Schliche.