Polizeiruf-Dreh legt Magdeburger Arztpraxis lahm

Magdeburg - Schon seit einer Weile wird in Magdeburg für die neuen Folgen des „Polizeiruf 110“ gedreht. Nun machte das Drehteam auch im Stadtteil Sudenburg Halt. Für die Szenen wurden in der Halberstädter Straße 115a Räume angemietet, die bereits am Dienstag in eine täuschend echte Polizeidienststelle verwandelt wurden. Das sorgte vor allem bei Patienten für Verwirrung, die einen Termin bei Anja Skeide hatten, deren Praxis sich eine Etage über der „neuen“ Wache befindet.