Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer in den vergangenen Tagen mal eben schnell in der Postbank-Filiale am Breiten Weg ein Paket abholen oder einen Brief einschreiben lassen wollte, musste geduldig sein: Denn dort standen lange Warteschlangen mit entsprechend langen Wartezeiten an der Tagesordnung.