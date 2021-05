Prämonstratenserorden lässt am Schleinufer neue Wohnungen entstehen

Mit dem Projekt „Ökumenische Höfe“ tut sich so einiges zwischen der St.-Petri-Kirche und der Wallonerkirche am Wallonerberg/Altes Fischerufer. Am 11. Mai ist nun der Startschuss für die Sanierung des ehemaligen Hygieneinstituts gefallen.