Pressekonferenz im Livestream - so ist die aktuelle Corona-Lage in Magdeburg

Ab 12.30 Uhr informiert am Mittwoch Oberbürgermeister Lutz Trümper wieder über die Corona-Situation in Magdeburg. Wie wird die Stadt künftig mit Impf-Touristen umgehen?

Lutz Trümper steht am Mittwoch wieder Rede und Antwort zum Thema Corona in Magdeburg.

Magdeburg. Werden Impf-Touristen aus anderen Städten und Gemeinden in Magdeburg ihre Zweit-Impfung zum Schutz vor Corona bekommen? Immerhin will Oberbürgermeister Lutz Trümper künftig verhindern, dass Menschen aus anderen Regionen in Magdeburg eine Impfung erhalten.

Fragen wie diese sollen am Mittwoch ab 12.30 Uhr bei einer Corona-PK beantwortet werden. Dann wird Trümper wieder über die aktuelle Lage in Magdeburg berichten.

Zum Livestream der Pressekonferenz geht es hier.