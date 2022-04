Mieterverein Magdeburg: Feiern in der Wohnung - was Mieter beachten sollten

Magdeburg - Wer gerne feiert und häufig Partys in Wohngemeinschaften organisiert, hat Glück: Eine bestimmte Anzahl an Feiern pro Jahr gibt es nicht. Zu beachten ist nur, dass diese in einem zumutbaren Rahmen stattfinden und bestenfalls davor die Nachbarn darüber informiert wurden. Welche Punkte zu beachten sind, erklärt Eva Domass vom Mieterverein Magdeburg.