Am Sonntag, 21. Mai, sind wieder viele Museen in Magdeburg kostenlos zugänglich. Außerdem wird die Megedeborch eröffnet. Auf Besucher wartet ein umfangreiches Programm.

Diese Museen können in Magdeburg am Museumstag am Sonntag, 21. Mai, kostenlos besucht werden: Dommuseum Ottonianum, Kunstmuseum, Museum für Naturkunde, Kulturhistorisches Museum und Technikmuseum. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Der Internationale Museumstag wird in Magdeburg am 21. Mai mit ganztägig freiem Eintritt gefeiert. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Außerdem ist offenbar ein umfangreiches Programm in den Museen der Landeshauptstadt geplant.

Das ist das Programm der Museen in Magdeburg:

Dommuseum Ottonianum Magdeburg:

Adresse: Domplatz 15

Das Dommuseum Ottonianum öffnet von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Ab 10 Uhr wird die Händlersippe „Anno 962“ die Gäste vor dem Museum begrüßen, danach können im Wechsel das Schattenspiel „Die Editha-Sage von ihrer Wohltätigkeit“ (10.30 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr) und Kurzführungen durch das Museum (11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr) besucht werden. Zusätzlich soll es während der gesamten Zeit die Möglichkeit geben, vor Ort Buttons in verschiedenen Motiven des Museums zu pressen. Hier erfahren die Kinder z.B., wer Kasimir von Löwenburg ist und was er im Dommuseum macht.

Kunstmuseum Magdeburg

Adresse: Regierungsstraße 4-6

Das Kunstmuseum Magdeburg ist von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Gezeigt werden die Sonderausstellungen „Looking for Humanity“ und „Monika Huber. Archiv Einsdreissig“ sowie die Sammlung Gegenwartskunst im romanischen Klosterbau.

"Das ständige Neuverhandeln zwischen Kunst und Leben, zwischen politischen Aktivitäten und deren Resultaten wird mehr und mehr zum Thema für die Kunst unserer Zeit und ist Thema der Ausstellung Looking for Humanity", heißt es von Seiten der Stadt.

Eine Minute und dreißig Sekunden – das sei die durchschnittliche Länge eines Beitrags in einem Nachrichtenmagazin wie den Tagesthemen. Die Malerin Monika Huber habe seit Anfang 2011 ein digitales Archiv aus Nachrichtenbildern erstellt – das Archiv Einsdreissig. Es dokumentiere den "weltweiten politisch-gesellschaftlichen Wandel in seiner medialen Spiegelung und bildnarrativen Konstruktion".

Führungen durch die Sonderausstellungen gibt es am Museumstag um 14 Uhr und 15 Uhr. Die Sammlung der Gegenwartskunst steht im Mittelpunkt der Führung um 16 Uhr.

Museum für Naturkunde/Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Adresse: Otto-von-Guericke-Straße 68-73

Das Museum für Naturkunde und das Kulturhistorisches Museum bietet von 10 bis 18 Uhr viele Programmpunkte und Stationen an.

Mit der Begrüßung um 10 Uhr im Foyer gebe es auch den feierlichen Einzug der Megedeborch in Haus und Hof.

Über den Tag verteilt sollen mehrere Bereiche der beiden Museen Einblicke in ihre Arbeit, so etwa die Schulgeschichte, die Graphische Sammlung und die Gemälderestaurierung bieten: Führungen werden zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zu „Saurierspuren in Sachsen-Anhalt“ und zur neuen Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder?“ angeboten.

Als ein Höhepunkt des Tages gelte die Eröffnung der Megedeborch zur neuen Spielzeit, in der das Mittelalter mit seinem Alltag, seinen Gewerken und Traditionen lebendig werden soll. Dann können die Spielstadt und ihre Bewohner kennengelernt werden. Zur Eröffnung soll sich auch Kaiser Otto persönlich in der Megedeborch einfinden.

Technikmuseum Magdeburg

Adresse: Dodendorfer Straße 65

Das Technikmuseum Magdeburg ist am Internationalen Museumstag im Zeichen der Nachhaltigkeit von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Zum Motto des Internationalen Museumstages „Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ passend, soll sich das Museum passende Partner gesucht haben: Der Verein AllesRetter-Magdeburg informiert zum Thema Lebensmittelverschwendung. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen. Auch das Smoothie-Fahrrad der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg ist vor Ort angekündigt. Der Verein Grünstreifen will in den Workshops „Refurbished Laptops“ und „Ersatzteile aus dem 3D-Drucker“ zeigen, wie man nachhaltig mit moderner Technik umgehen könne.

Ehrenamtliche Experten wollen außerdem historische Druckkunst lebendig machen.