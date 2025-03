Feuerwehr der Zukunft Projekt an der Hochschule Magdeburg-Stendal: Drohnen sollen Waldbrände bekämpfen

An der Hochschule Magdeburg-Stendal wird an Strategien geforscht, wie man Waldbrände in Zukunft effektiver bekämpfen kann. So beschäftigt sich das Projekt „Peelikan“ mit der Entwicklung eines ganzen Löschdrohnenschwarms.