Der für den Brückenabriss und den Aufbau der Behelfsbrücken am Magdeburger Damaschkeplatz errichtete provisorische Übergang über den Ring wird zurückgebaut.

Weg am Damaschkeplatz

Am Montag (4. August 2025) wurde mit dem Rückbau des provisorischen Übergangs über den Magdeburger Ring begonnen.

Magdeburg. - Er war zur Zeit der Brückensperrung am Magdeburger Damaschkeplatz eine Erleichterung für Fußgänger und Radfahrer: der provisorische Übergang über den Magdeburger Ring. Am Montag wurde die Bitumenpiste vom Adelheidring in Richtung Omnibusbahnhof wieder beseitigt.

Hintergrund ist, dass nach dem Einschub der zweiten Behelfsbrücke am Damaschkeplatz auf der Südseite der Geh- und Radweg unterhalb der Brücken am Freitag (1. August 2025) wieder geöffnet worden ist.

Die vollständige Freigabe der gesamten Fläche unterhalb der Behelfsbrücken ist für den 11. August geplant. Dann sollen die Behelfsbrücken in beide Richtungen einspurig befahrbar sein. Da sich die Fahrdrahtmontage für die Straßenbahnen verzögert, können diese voraussichtlich erst Ende August wieder über den Damaschkeplatz rollen.