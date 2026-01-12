Heute wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sollen weitere Geschädigte als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Weitere Betroffene und Verletzte als Zeugen vor Gericht

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 15. Verhandlungstag weitere Opfer als Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird heute um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 15. Verhandlungstag sollen sechs weitere verletzte und betroffene Personen als Zeugen gehört werden. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.



15. Verhandlungstag im Überblick

- Sechs betroffene und verletzte Personen als Zeugen

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage