15. Verhandlungstag Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Betroffene und Verletzte als Zeugen vor Gericht
Am Dienstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sollen weitere Geschädigte als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.
12.01.2026, 12:40
Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Dienstag, 13. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 15. Verhandlungstag sollen sechs weitere verletzte und betroffene Personen als Zeugen gehört werden. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.
15. Verhandlungstag im Überblick
- Sechs betroffene und verletzte Personen als Zeugen
- Kompletter Prozesstag im Liveticker
- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage