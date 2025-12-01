Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Mittwoch weitere Opfer als Zeugen gehört. Hier gibt es den kompletten Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen.

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. haben am 9. Verhandlungstag weitere Geschädigte als Zeugen ausgesagt.

Magdeburg – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben am 9. Verhandlungstag weitere Opfer ausgesagt und ihre Eindrücke und die Spätfolgen des Attentats geschildert. Darunter war auch die Tochter einer Frau, die bei dem Anschlag ums Leben kam.



Hier gibt es den kompletten 9. Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen und die wichtigsten Ereignisse im Überblick.



- Taleb A. weiter im Hungerstreik

- Opfer leiden unter Flashbacks und Panikattacken

- Zeugen wollen Opfern vor Gericht eine Stimme geben

- Tochter berichtet vom Tod der Mutter

- Chaos und große Hilfsbereitschaft nach dem Attentat

- Zeugen schildern schwere Verletzungen und Folgen des Anschlags

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage