Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Montag, 9. Februar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 18. Verhandlungstag sollen weitere Zeugen aus dem Kreis der Betroffenen gehört werden.



Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal und geben einen Überblick über den laufenden Prozesstag.



18. Verhandlungstag im Überblick

- Polizeibeamter und fünf Zeugen vor Gericht

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage