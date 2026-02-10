Am Dienstag soll sich entscheiden, wie es mit dem Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg weitergehen wird. Das Gericht will ein Zwischenfazit ziehen und dann über den weiteren Verlauf entscheiden. Wir berichten im Liveticker.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Gericht plant ein Zwischenfazit - Wie geht es danach weiter?

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. steht am 19. Verhandlungstag lediglich eine Befragung auf dem Plan. Danach will das Gericht entscheiden, wie es mit dem Prozess weitergeht.

Magdeburg – Am Dienstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 ab 9.30 Uhr mit dem inzwischen 19. Verhandlungstag fortgesetzt. Neben einer Befragung will das Gericht grundsätzlich entscheiden, wie es mit dem Prozess weitergeht.



Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal und geben einen Überblick der wichtigsten Ereignisse.



19. Verhandlungstag im Überblick

- möglicherweise Fragen an den psychiatrischen Sachverständigen

- Gericht plant Zwischenbilanz zum bisherigen Prozess

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage