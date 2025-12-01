Am Dienstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Dabei sollen weitere Geschädigte als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Geschädigte und Opfer-Angehörige sagen vor Gericht aus

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 9. Verhandlungstag weitere Geschädigte als Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Dienstag, 2. Dezember, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 9. Verhandlungstag sollen weitere Geschädigte, darunter Angehörige einer getöteten Frau, gehört werden. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



9. Verhandlungstag im Überblick

- Geschädigte und Opfer-Angehörige sagen aus

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage