Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Weitere Geschädigte als Zeugen vor Gericht

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Montag, 15. Dezember, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 12. Verhandlungstag sollen weitere Geschädigte, gehört werden. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.



12. Verhandlungstag im Überblick

- Acht Geschädigte sagen als Zeugen aus

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage