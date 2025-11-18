Der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am Mittwoch, 19. November, fortgesetzt werden. Dann befasst sich das Gericht mit dem Arbeitsplatz des Angeklagten in Bernburg. Wir begleiten die Verhandlung im Liveticker.

Magdeburg - In Magdeburg wird der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Mittwoch mit dem fünften Verhandlungstag fortgesetzt. Dann geht es um den Arbeitsplatz des Angeklagten als Arzt im psychiatrischen Maßregelvollzug in Bernburg. Als Zeugen sind der damalige ärztliche Leiter des Maßregelvollzuges sowie vier Mitarbeiter geladen. Wir begleiten den Verlauf der Verhandlung mit Aussagen und Reaktionen aus dem Gerichtssaal im Liveticker.