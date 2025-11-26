Der Prozess gegen Taleb A. wird am Donnerstag in Magdeburg fortgesetzt. Neben einem Rechtsmediziner sollen auch Geschädigte des Anschlags gehört werden. Wir berichten im Liveticker von der Verhandlung.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Rechtsmediziner schildert Obduktion - Geschädigte sagen aus

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden am Donnerstag weitere Zeugen gehört.

Magdeburg – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht am Donnerstag ab 9.30 Uhr der achte Verhandlungstag an. Als Zeugen sollen ein rechtsmedizinischer Sachverständiger zur Obduktion der Toten und drei Geschädigte des Anschlags aussagen. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.