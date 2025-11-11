Taleb A. mit wirren Aussagen und Geständnis vor Gericht

In Magdeburg geht am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. weiter. Wir begleiten die Verhandlung im Liveticker.

Magdeburg. – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten wird am Dienstag seit 9.30 Uhr fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag will der Tatverdächtige Taleb A. seine Aussage vermutlich fortsetzen.