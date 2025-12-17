Der Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg wurde am Donnerstag ohne den Angeklagten fortgesetzt, weil er aufgrund eines Hungerstreiks nicht verhandlungsfähig war. Zudem wurden weitere Arbeitskollegen als Zeugen gehört. Der 13. Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen.

Nachdem Taleb A. aufgrund eines Hungerstreiks verhandlungsunfähig ist, wurde die Verhandlung ohne ihn fortgesetzt.

Magdeburg – Der 13. Verhandlungstag beim Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg wurde am Donnerstag ohne den Angeklagten fortgesetzt. Laut der Einschätzung eines Arztes war Taleb A. aufgrund eines Hungerstreiks nicht verhandlungsfähig. Dennoch wurden zwei ehemalige Kollegen zum Arbeitsumfeld des Angeklagten im Maßregelvollzug Bernburg gehört.



Hier gibt es den 13. Prozesstag im Liveticker zum Nachlesen und die wichtigsten Fakten im Überblick.



13. Verhandlungstag im Überblick

- Ehemaliger Kollege schildert Arbeitsumfeld

- Ex-Ärztechef des Maßregelvollzugs Bernburg sagt aus

- Prozess wird ohne den Angeklagten fortgesetzt

- Taleb A. nach Hungerstreik verhandlungsunfähig

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage