  4. Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg im Liveticker

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Polizisten schildern Festnahme - Angeklagter beklagt Verletzungen
Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sollen heute Polizisten gehört werden, die am Tattag im Einsatz waren. Wir berichten im Liveticker.

Aktualisiert: 17.11.2025, 11:35
Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Die Verhandlung gegen Taleb A. wird am Montag fortgesetzt. Es ist der vierte Verhandlungstag. 
Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Die Verhandlung gegen Taleb A. wird am Montag fortgesetzt. Es ist der vierte Verhandlungstag.  Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg. – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg vom 20. Dezember 2024 wird am Montag (17. November) fortgesetzt. Dann sollen Polizeibeamte aussagen, die am Tag des Anschlags im Einsatz und an der Festnahme von Taleb A. beteiligt waren. Wir berichten im Liveticker vom vierten Prozesstag.