Magdeburg. – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben am Dienstag zwei Ex-Anwälte von Taleb A., ein Polizeibeamter, zwei Bekannte des Angeklagten und der Vorstand der Säkularen Flüchtlingshilfe Köln ausgesagt. Die Verhandlung musste unterbrochen werden, nachdem Taleb A. nach einem Wutanfall von Justizbeamten zu Boden gebracht werden musste. Hier können Sie den gesamten Verhandlungstag im Liveticker nachlesen.