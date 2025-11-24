weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburg-Prozess im Liveticker: Säkulare Flüchtlingshilfe und Wutausbruch von Taleb A.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt Liveticker zum Magdeburg-Prozess: 7. Verhandlungstag beendet – Bekannte schildern Umfeld von Taleb A. – Verhandlung nach Zwischenfall unterbrochen

Beim Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag haben am Dienstag Bekannte über das Umfeld des Angeklagten berichtet. Hier gibt es den kompletten Verhandlungstag zum Nachlesen.

Von Alexander Walter, Bernd Kaufholz und Thomas Jacob Aktualisiert: 25.11.2025, 16:14
Am 7. Prozesstag zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 ging es unter anderem um die Säkulare Flüchtlingshilfe Köln. Wir haben die Verhandlung im Liveticker begleitet.
Am 7. Prozesstag zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 ging es unter anderem um die Säkulare Flüchtlingshilfe Köln. Wir haben die Verhandlung im Liveticker begleitet. Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Magdeburg. – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben am Dienstag zwei Ex-Anwälte von Taleb A., ein Polizeibeamter, zwei Bekannte des Angeklagten und der Vorstand der Säkularen Flüchtlingshilfe Köln ausgesagt. Die Verhandlung musste unterbrochen werden, nachdem Taleb A. nach einem Wutanfall von Justizbeamten zu Boden gebracht werden musste. Hier können Sie den gesamten Verhandlungstag im Liveticker nachlesen.