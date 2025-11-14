Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sollen am Montag Polizisten gehört werden, die am Tattag im Einsatz waren. Wir berichten im Liveticker.

Prozess zum Anschlag in Magdeburg im Liveticker: 10 Polizisten als Zeugen geladen

Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Die Verhandlung gegen Taleb A. wird am Montag fortgesetzt.

Magdeburg. – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg vom 20. Dezember 2024 wird am Montag (17. November) fortgesetzt. Dann sollen Polizeibeamte aussagen, die am Tag des Anschlags im Einsatz und an der Festnahme von Taleb A. beteiligt waren. Wir berichten im Liveticker vom vierten Prozesstag.