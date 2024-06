Magdeburg - Das Puppentheater Magdeburg bringt in der kommenden Spielzeit Astrid Lindgrens "Die Brüder Löwenherz" und Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" auf die Bühne. Insgesamt sieben Premieren für Kinder und Erwachsene seien geplant, sagte Intendantin Sabine Schramm am Donnerstag.

Auf die Bühne kommt auch das Weihnachtsmärchen "Nikolaus und der dumme Nuck" nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Luise von der Crone (Premiere am 23. November 2024). Für Menschen ab 16 Jahren wird "Sein oder Nichtsein" inszeniert, eine Komödie von Nick Whitby nach einem Film von Ernst Lubitsch, in dem eine jüdische Schauspieltruppe in der Nazi-Zeit um ihr Leben spielt.

Puppentheater Magdeburg: Eröffnung der Spielzeit am 31. August 2024

Die Spielzeiteröffnung ist für den 31. August geplant. Workshops, Live-Performances, Theater, Kunst und Blicke hinter die Kulissen sind angekündigt. Neu wird in der anschließenden Spielzeit eine Reihe mit Podiumsdiskussionen, szenischen Lesungen, Musikabenden und Performances mit Nachgesprächen sein.

Diverse kleine Sonderformate seien denkbar, sagte Schramm. Den Auftakt bildet am 13. September eine Talkshow samt Showeinlagen mit dem Titel „Land unter? Der Osten, die Wahlen, die Puppen und wir“.

Festival vom 4. bis 8 Juni 2025 geplant

Vom 4. bis 8. Juni 2025 gibt es ein Festival unter dem Motto "Klatsch! Bumm! Peng! Kasper goes Unesco". Anlass sei die Aufnahme des Kaspertheaters als Spielprinzip in das bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe der deutschen Unesco-Kommission. Auf allen Bühnen des Hauses in Magdeburg sowie auf dem Außengelände werde der lustigen Figur des Kaspers Raum geboten.

Das Puppentheater Magdeburg ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt. Es besteht eigenständig neben dem Theater Magdeburg, einem Vier-Sparten-Haus. Zum Puppentheater gehören eine Jugendkunstschule und eine Figurenspielsammlung. Den Angaben zufolge hatte das Puppentheater von September 2023 bis Mai 2024 eine Auslastung von über 93 Prozent. Die Besucherzahl in der Spielzeit 2023/24 lag bei rund 49.000, so Verwaltungsdirektorin Melanie Diedrich-Schüller.