Magdeburg - Ein Geruch von Waffeln und Bratwurst liegt in der Luft, aus den Boxen tönt Musik und überall trifft man auf strahlende Kindergesichter: Das Pusteblume-Fest der Volksstimme in Magdeburg stand auch in diesem Jahr wieder auf dem Sonntagsprogramm vieler Familien.

So verwandelten sich am 4. Juni der Innenhof und die Wiese der Festung Mark von morgens bis abends in ein wahres Kinderparadies. Von Klettern im Kletterpark über Akrobatik bis hin zu Kinderschminken reichte die bunte Palette an Mitmach-Aktionen und Kinderspielen.

„Wer hier mit seinen Kindern herkommt, hat für ein paar Stunden gut zu tun“, fasst Bob Dauer, Leiter Events der Mediengruppe Magdeburg und Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung, zusammen.

Im Video: Spaß für die ganze Familie beim Pusteblume-Fest in Magdeburg

Ein buntes Bühnenprogramm aus Musik, Tanz und Zauberei sorgte beim Pusteblume-Kinderfest 2023 der Volksstimme für viel Spaß. (Kamera: Romy Bergmann, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das Pusteblume-Fest wird seit über 30 Jahren ausgerichtet und ist aus Magdeburg und der Umgebung nicht mehr wegzudenken, vermutet Dauer weiter. „Wir geben uns große Mühe, hier so eine Begegnungsstätte für alle Generationen zu schaffen.“

Und das scheint seinem Team gut zu gelingen: So saßen an den einzelnen Ständen große und kleine Besucher zusammen und bemalten Keramik, ließen sich Luftballons zu verrückten Tieren formen oder lernten an einer Puppe gemeinsam das Kickboxen.

Etwa 5000 große und kleine Besucher wollten sich das Fest nicht entgehen lassen, schätzen Projektleiterin Sabine Zander und ihr Team am späten Nachmittag. Das bedeutete vor allen Dingen lange Schlangen an den besonders beliebten Attraktionen, wie beim Bungee-Springen oder bei den Hüpfburgen, aber auch gut gefüllte Bänke vor der Bühne im Innenhof.

Bühnenprogramm zeigt neue und bekannte Stars

Ein buntes Bühnenprogramm aus Mitmach-Attraktionen und Live-Musik untermalte das Event. So waren Kinder und Eltern hautnah dabei, als zum Beispiel der Kaos Clown witzige Artistik und schräge Zauberei zeigte oder Fabulara seine Zuschauer mit auf eine musikalische Reise in die Wunderwelt der Bücher mitnahm.

Ein besonderes Highlight erwartete die Kinder am späten Nachmittag, als der Kindermusiker Volker Rosin auf die Bühne trat. Der für seine Lieder wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ oder „Das singende Känguru“ bekannte Sänger sorgte mit seiner Gute-Laune-Musik für viel Bewegung und gemeinsames Tanzen.