Die Polizei fahndet in Magdeburg nach einer unbekannten Autofahrerin, die in einen Unfall verwickelt war. Foto: Armin Weigel dpa

Am Donnerstag hat es in der Magdeburger Neustadt einen Unfall gegeben. Eine Autofahrerin ist danach einfach weiter gefahren.

Magdeburg l Die Polizei in Magdeburg sucht nach einer Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der Pettenkoferstraße in Magdeburg-Neustadt einen Radfahrer angefahren und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll.

Der 29-jährige Radfahrer passierte in Höhe Rothenseer Straße eine grüne Ampel, als er plötzlich von einem schwarzen Auto – vermutlich ein BMW – angefahren wurde. Am Steuer habe eine Frau gesessen, berichtete der 29-Jährige, der sich beim Sturz leicht verletzte. Die Frau fuhr einfach weiter und überrollte dabei auch noch den Hinterreifen des Fahrrads.

Das Kennzeichen gemerkt

Der Radfahrer konnte sich Teile des Kennzeichens merken, wie eine Polizeisprecherin der Volksstimme sagte. Die Ermittlungen laufen.