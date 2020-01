Wobau und MWG verfolgen aktuell die Bebauung auf Basis dieses Entwurfs aus dem Magdeburger Büro Steinblock Architekten. Sechs Wohnhäuser und ein Parkhaus, daneben ein Stadtplatz mit Restaurant, Bistro und Radverleih sowie Elbterrassen und Elbsteg für Fußgänger und Radfahrer sind vorgesehen. Der Stadtrat will dem Projekt eine Chance geben, so beschloss er am Donnerstag mehrheitlich. Quelle: MWG