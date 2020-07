In Magdeburg wurde ein 18-Jähriger von Unbekannten mit einem Messer bedroht und gezwungen, Geld an einem Automaten abzuheben und den Tätern zu übergeben. Foto: Armin Weigel/dpa

Ein junger Mann wurde in Magdeburg unter Waffenandrohung gezwungen Geld von einem Bankautomaten abzuheben. Die Täter sind flüchtig.

Magdeburg (vs) l Am Montagmorgen wurde bei der Magdeburger Polizei eine räuberische Erpressung im Bereich der Lübecker Straße angezeigt. Die Tat ereignete sich bereits am 26. Juni 2020, als sich ein 18-Jähriger in Begleitung eines Bekannten im Bereich der Lübecker Straße aufhielt und gegen 21 Uhr durch drei unbekannte männliche Personen angesprochen wurde, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der Bekannte des 18-Jährigen konnte noch die Flucht ergreifen, während der junge Mann selbst unter Vorhalt eines Messers und Androhung körperlicher Gewalt gezwungen wurde mehrere hundert Euro von einem Bankautomaten am Neustädter Friedhof abzuheben und den Tätern zu übergeben. Weiterhin fotografierten die Täter noch den Personalausweis des 18-Jährigen, bevor sie den Tatort verließen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.