In Magdeburg hat ein unbekannter Täter am Freitagabend einen Supermarkt überfallen. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

In Magdeburg hat ein Mann am Freitagabend die Angestellten eines Supermarktes bedroht. Der Täter konnte fliehen.

Magdeburg (vs) l Ein Supermarkt in Magdeburg - Leipziger Straße - ist am Freitagabend gegen 18.45 Uhr von einem Mann überfallen worden. Den Angaben der Polizei nach forderte der Täter von zwei 32-jährigen Angestellten unter Androhung mit einer Pistole das Bargeld aus der Kasse.

Die beiden gaben das Geld heraus, der Täter konnte in Richtung Semmelweisstraße fliehen. Die Polizei konnte den Mann bislang nicht dingfest machen, die Ermittlungen laufen.

Die Beamten beschreiben den Täter wie folgt:

männlich, ca. 180 cm groß, hagere Gestalt,

dunkle Hose, moosgrüner Hoodie mit Einstecktaschen,

maskiert mit schwarzer Skimaske, gelbfarbene verspiegelte Sonnenbrille

Hinweise nimmt die Kriminalolizei unter der Telefonnummer 0391/5465196 entgegen.