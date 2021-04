Rauchwolken über Magdeburg: Feuer im Restaurant Seeblick am Neustädter See

Die Magdeburger Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen Großbrand im Stadtteil Neustädter See gelöscht. Auf einem Haus war die Photovoltaik-Anlage in Brand geraten.

Die Feuerwehr beim Einsatz im Magdeburger Stedtteil Neustädter See am Donnerstagmorgen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. Zu einem Großeinsatz rückte die Magdeburger Feuerwehr am Morgen des 15. Aprils aus. Über dem Stadtteil Neustädter See standen dichte Rauchschwaden. Gegen 7.55 Uhr ging der Alarm in der Einsatzstelle ein: Im Restaurant Seeblick am Ufer des Badesees war ein Brand ausgebrochen.

Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort ging das Feuer von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach aus. Eine Fläche von gut 100 Quadratmeter war betroffen. Die Einsatzkräfte versuchten, so wenig Wasser wie möglich bei den Löscharbeiten einzusetzen, um die Schäden im Restaurant und der Bowlinganlage so gering wie möglich zu halten. Dennoch ist nach erster Schätzung vor Ort ein Schaden von gut 50.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Magdeburg auch die Freiwillige Feuerwehr Rothensee sowie Polizei und Rettungsdienst. Verletzte gab es keine. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Anwohner der unmittelbaren Umgebung aufgerufen, ihre Fenster geschlossen zu halten.