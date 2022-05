Reality-TV-Star Denny Heidrich zieht von Berlin nach Magdeburg

Magdeburg - Er war Müllmann in Berlin, Profiboxer, Ex-Freund von Cora Schuhmacher und hat an diversen TV-Formaten teilgenommen. Jetzt zieht Reality-TV-Star Denny Heidrich nach Magdeburg und eröffnet seinen eigenen Laden. Der Volksstimme hat er erzählt, was seine Pläne sind und was er an Magdeburg besonders mag.