Rechtsstreit um Wasserschaden in Magdeburger Kita „Bussi Bär“ geht weiter

2015 gab es einen schweren Wasserschaden in der Kita „Bussi Bär“. Die Stadt Magdeburg beschuldigt eine Baufirma, dafür verantwortlich zu sein. Vor Gericht wird sich um die Kosten gestritten.

Der Rechtsstreit um einen Wasserschaden in der Magdeburger Kita "Bussi Bär" geht weiter.

Magdeburg - Mit großer Beharrlichkeit bleibt Gartenpartei-Stadtrat Roland Zander am Rechtsstreit um den Wasserschaden in der Magdeburger Kita „Bussi Bär“ dran. Regelmäßig hakt er bei der Stadtverwaltung nach, ob es mittlerweile eine gerichtliche Entscheidung zugunsten der Stadt und damit auch der Einrichtung am Ferchlander Weg gegeben hat.