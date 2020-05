Wasser marsch! hieß es am Montagmorgen an der Sparschleuse Rothensee in Magdeburg. Nach erfolgtem Austausch der Lager am Untertor wurde die Schleuse geflutet. Foto: Ulf Möbius/WSA

Die Sparschleuse Rothensee in Magdeburg ist nach einer Reparatur am Montag wieder geflutet worden.

Magdeburg l Ein Schauspiel war am Morgen des 4. Mai 2020 an der Sparschleuse Rothensee in Magdeburg zu beobachten: Mithilfe eines Kranes wurden die Revisionsverschlüsse, die die Schleuse bislang trocken gehalten hatten, gezogen und die Schleuse wieder geflutet.

Seit Anfang März ist sie außer Betrieb, weil die Lager am Untertor dringend gewechselt werden mussten. Die Zeit nutzte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Magdeburg zugleich für Korrosionsschutzarbeiten an der für die Schifffahrt wichtigen Schleuse. Rund eine Million Euro wurden investiert.

Am Montag wurde zudem damit begonnen, die Feineinstellung der Stemmtorflügel am Untertor vorzunehmen sowie die Schwimmpoller zu montieren. Sobald die Feineinstellungen erledigt sind, soll die Schleuse schnellstmöglich wieder in Betrieb gehen. Die Schifffahrt warte dringend darauf, hieß es am Montag.