Wochenlang war der Betrieb im Restaurant Wenzel Prager Bierstuben in Magdeburg nur eingeschränkt möglich. Nach umfangreichen Baumaßnahmen öffnet es nun wieder seine Türen für Kunden.

Restaurant Wenzel in Magdeburg öffnet nach wochenlangen Einschränkungen

Das Restaurant Wenzel in Magdeburg serviert seit fast 20 Jahren hauptsächlich tschechische Speisen in der Leiterstraße.

Magdeburg - Das Restaurant Wenzel Prager Bierstube bietet bereits seit vielen Jahren Bier, Braten und böhmische Knödel in der Leiterstraße an. Wegen Umbaumaßnahmen war das Lokal in den vergangenen drei Wochen jedoch nur eingeschränkt für seine Kundschaft zugänglich.