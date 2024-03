Rettungseinsätze Hilflos in der eigenen Wohnung: So oft müssen Magdeburgs Behörden einschreiten

In Magdeburg lag ein 82-Jähriger tagelang hinter der verriegelten Wohnungstür. Für Ordnungsamt und Rettungsdienst ist dies traurige Praxis. Warum das aber nicht so sein muss und wie die Behörden im Einzelfall vorgehen dürfen, um in die Wohnung zu gelangen.