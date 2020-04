In Magdeburg hat es zweimal gebrannt. Ein Feuer brach in einer Pflegeeinrichtung aus.

Von Rainer Schweingel

Magdeburg l Am 2. April 2020 hat es in Magdeburg zwei Kellerbrände gegeben. Aus unbekannten Gründen kam es gegen 14.30 Uhr im Keller einer Pflegeeinrichtung in der Einsteinstraße zu einem Brand im Stadtteil Altstadt, bei dem Elektrokabel und eine Wasserleitung beschädigt wurden.

Durch die beschädigte Wasserleitung wurde der Brand schon teilweise gelöscht, bevor die Feuerwehr den Brand endgültig löschen konnte und das Treppenhaus sowie den Keller aufgrund der starken Rußentwicklung lüften konnte. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Bewohner verletzt

Aus ungeklärter Ursache kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Salvador-Allende-Straße gegen 18.30 Uhr zu einem weiteren Brand. Während der Löscharbeiten verließ ein Mieter das Wohnhaus durch das verqualmte Treppenhaus und musste anschließend ambulant medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden ist unklar