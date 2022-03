Richtfest für den neuen Gemeindesaal in Magdeburg-Pechau

Es wird das neue Zentrum für das Gemeindeleben in Magdeburg-Pechau sein: Am 3. Dezember konnte das Richtfest für den neuen Veranstaltungssaal gefeiert werden. Wann genau die Einweihung folgt, ist indes noch offen.

Die Richtkrone steht auf dem Dachstuhl des Rohbaus für den neuen Gemeindesaal in Magdeburg-Pechau.

Magdeburg - Genau fünf Monate ist es her, da wurde auf dem Gemeindehof in Pechau der symbolisch erste Spatenstich für einen Veranstaltungssaal gelegt, der künftig das neue Zentrum für das Gemeindeleben bilden soll. Inzwischen ist der Rohbau fertig. Am Freitag (3. Dezember) konnte deshalb das traditionelle Richtfest gefeiert werden.