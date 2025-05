Magdeburg. - Es tut sich was auf der Ringbrücke, die über die Halberstädter Straße führt. Wer in Richtung Süden auf dem Magdeburger Ring unterwegs ist, sieht seit Dienstag, 27. Mai 2025, dass an einigen Stellen in einem abgesperrten Bereich der Fahrbahnbelag aufgestemmt wurde. Mit solchen Maßnahmen hatte auch die Tiefenprüfung an der Ringbrücke am Damaschkeplatz begonnen. Das war im April 2025. Bekanntlich wurde die Brücke Mitte April gesperrt und muss abgerissen werden.

