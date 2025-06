Aufgrund von Rohrnetzspülungen kommt es in Magdeburg zu Ausfällen in der Wasserversorgung.

Magdeburg - Wasserhahn aufdrehen und schon fließt glasklares Leitungswasser heraus, das einfach getrunken werden kann. Möglich macht es das weite Wassernetz der Städtischen Werke Magdeburg (SWM). In so mancher Straße in Magdeburg kommt es derzeit jedoch zu Ausfällen. Ausfälle, die geplant sind und in der Regel nicht länger als eine Stunde dauern. Denn: Die SWM lassen aktuell die Rohrnetze in manchen Stadtteilen spülen.