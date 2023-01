Nacktmodel Micaela Schäfer glänzte in der vergangenen Sondersendung zum RTL-Dschungelcamp in einer glitzernden grünen Robe von Carolin Goldmann aus Magdeburg. Für die nächste Folge hat sie sich auch bereits ein Kleid von der Designerin ausgesucht. Doch Goldmann will noch eine besondere Idee umsetzen.

Magdeburg - Micaela Schäfer, Deutschlands derzeit wohl bekanntestes Nackt-Model, lässt sich von einer Magdeburger Designerin atemberaubende Kleider auf den Leib schneidern. Zuletzt war sie in einer Sondersendung zum Dschungelcamp in einer Aufsehen erregenden, grün schimmernden Kreation zu sehen. Welches Magdeburger Design trägt sie bei der nächsten Sendung am kommenden Montag, Carolin Goldmann?

"Das steht noch nicht ganz fest", so die 35-jährige Promi-Designerin Goldmann. Zwar habe sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin für ihre kommende RTL-Sendung am Montag bereits für ein Modell aus Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt entschieden, doch noch sind dafür die Messen offenbar noch nicht gesungen. "Ich werde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion noch ein zweites Kleid anfertigen, das ich Micaela zur Auswahl anbieten möchte."

Robe aus Magdeburg: Nacktmodel Micaela Schäfer mag verrückte, sexy Goldmann-Outfits

Die einzigen Vorgaben von Schäfer seien dafür recht simpel: Möglichst verrückt und sexy sollen die Kreationen Goldmanns für sie sein. "Also mit so wenig Stoff wie möglich." Zuletzt habe Comedian Oliver Pocher über die grün glitzernde Traum-Robe der Magdeburgerin mit angedeuteten Cut-Outs, die das Model trug, gewitzelt, das Kleid habe so viel Stoff, dass man es beinahe als Winterkleid bezeichnen könne.

Tatsächlich wurden in dem Stück sechs Meter Stoff verarbeitet. Die bislang von Schäfer für den nächsten Auftritt vor RTL-Kameras gewählte Kreation bringt es auf gerade einmal etwas mehr als einen Meter Stoff. Was sie tatsächlich tragen wird, erfahren Zuschauer bereits am Montag, 23. Januar, um 23.15 Uhr auf RTL.

Modelabel Carolin Goldmann Modedesign: Sechs Monate Zeit für ein Abendkleid einplanen

Übrigens: Goldmann schneidert bei ihrem Modelabel Carolin Goldmann Modedesign seit über zehn Jahren ihre Roben für Micaela Schäfer. Die Frauen sind mittlerweile eng miteinander befreundet. Doch auch andere Promis, darunter Model und Schauspielerin Ewa Haas Stark, die eine Kreation der 35-Jährigen auf der Berlinale tragen wird, vertrauen auf den Geschmack der Magdeburger Designerin.

Wer sich selbst einmal eine von Goldmanns ausgefallenen Kreationen zulegen möchte, muss mit einer Vorlaufzeit von mindestens sechs Monaten rechnen. Abendkleider bekommen Modeenthusiasten ab 500 Euro, Einschulungsoutfits mit passender Schultüte ab 200 Euro. Brautkleider fangen erst ab 1200 Euro an.