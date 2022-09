Rund 40 Rechtsextreme und etwa 100 Gegendemonstranten lösen Polizeigroßeinsatz in Magdeburg aus

In Magdeburg hat am Sonnabend (3. September 2022) die rechtsextreme Neue Stärke Partei zu Demonstration und Kundgebung aufgerufen. Mehrere linke Gruppen formieren sich zum Gegenprotest. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Unter Polizeischutz beginnen rund 40 Rechtsextreme ihren Aufzug hinter dem Magdeburger Hauptbahnhof in Richtung Stadtfeld.

Magdeburg - In Magdeburg ist es ab Sonnabendmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen vor allem am Hauptbahnhof und in Stadtfeld gekommen. Die rechtsextreme Kleinpartei Neue Stärke marschiert mit rund 40 Mann auf. Nach Polizeiangaben bis zu 100 Frauen und Männer vorwiegend linker Gruppen stellen sich dagegen. Bis Sonnabend, 14 Uhr, spricht die Polizei von einem „störungsfreien Verlauf“.