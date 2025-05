Nicht mehr lange, bis die Neuauflage des Radsport-Klassikers „Rund um den Dom“ in Magdeburg an den Start geht. Die Veranstalter versprechen spannende Rennen.

„Rund um den Dom“ startet am 31. Mai - Darauf können sich Teilnehmer und Gäste freuen

Radsport-Event in Magdeburg

2024 feierte das Radsport-Event "Rund um den Dom" in Magdeburg seine Neuauflage. Am 31. Mai 2025 ist es wieder so weit.

Magdeburg - Am 31. Mai 2025 hält das Radsport-Spektakel „Rund um den Dom“ Einzug in Magdeburg. Das wurde bereits 1935 ins Leben gerufen und feierte im vergangenen Jahr seine Neuauflage. Auf einer Strecke von rund 1,9 Kilometern durch die Altstadt können sich Radsportler in verschiedenen Rennen beweisen.

Lesen Sie auch: Radsport-Klassiker wird in Magdeburg neu aufgelegt

Zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr sind die Straßen um den Domplatz wegen des Rennens teilweise gesperrt. Dazu gehören die Danzstraße, der Breite Weg, die Keplerstraße, das Schleinufer in Nordrichtung und der Gouvernementsberg. Autofahrer müssen sich also auf Einschränkungen einstellen. Fahrzeuge können die Danzstraße, die Straße Am Dom, die Leibnizstraße, die Haeckelstraße und die Bürgelstraße über die Kreuzung Hegelstraße/Keplerstraße verlassen. Die Polizei regelt den Verkehr.

Der Rundkurs bei "Rund um den Dom" ist etwa 1,9 Kilometer lang. Grafik: PrePress Media

Rund um den Dom 2025: Radrennen auch für Kinder

Ab 14 Uhr gehört die Strecke für zwei Rennen den Kids zwischen sechs und zwölf Jahren. Ob Rennrad, Mountain- oder Trekkingbike ist dabei egal - Hauptsache, die Räder haben zwei Bremsen und die Kinder tragen einen Helm. Die Teilnahme ist kostenfrei und zur Belohnung gibt es eine coole Medaille. Die drei schnellsten Kinder dürfen sich auf einen Pokal freuen.

Für zwei Rennen gehört die Strecke bei "Rund um den Dom" in Magdeburg den Kids. Foto: Andreas Lander

Einige prominente Radsportler sind wieder vor Ort, allen voran die Legende Täve Schur. Auch Olaf Ludwig, Tour-de-France-Etappensieger sowie Dsahmolidin Abdushaparow und Alexander Awerin, Sieger der Internationalen Friedensfahrt, werden kommen.

Lesen Sie auch: Radfans können sich freuen: Deutschland-Tour endet in Magdeburg

Das Abendprogramm mit Tänzchentee dient dem guten Zweck: Vom Erlös jedes Tickets werden 10 Euro an die Gerhard-Schöne-Förderschule in Wolmirstedt gespendet. „Mit dem gesammelten Betrag unterstützen wir die Anschaffung dringend benötigter Fahrräder für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule“, so der Veranstalter.

Wer sich für das Rennen anmelden will, kann das im Voraus unter www.rundumdendom.de oder am Tag der Veranstaltung direkt vor Ort machen.