Sabine Ebert entführt in Magdeburg ins Mittelalter

Magdeburg - In Aschersleben geboren und in Dresden beheimatet ist Romanautorin Sabine Ebert mit Magdeburg vertraut. Sie hat hier einige Jahre ihrer Jugend verbracht und bei der Nachrichtenagentur ADN ein Volontariat absolviert. Am 8. November 2021 ist sie zu einer Lesung in Magdeburg zu Gast. Hier aber zunächst ein Einblick in die Ideen und ins Schaffen von Sabine Ebert.