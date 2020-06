Am Magdeburger Hauptbahnhof hat ein Mann mehrere Brandmelder zerstört und ein Polizeiauto mit einem Messer zerkratzt. Symbolbild: Martin Rieß

Ein Mann hat am Magdeburger Hauptbahnhof ein Polizeiauto zerkratzt und mehrere Brandmelder zerstört. Dazu trug er ein Messer bei sich.

Magdeburg l Am Magdeburger Hauptbahnhof hat die Polizei am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr einen Mann festgenommen, der zuvor ein Polizeiauto zerkratzt und mehrere Brandmelder im Personentunnel des Hauptbahnhofes zerstört hatte. Der 35-Jährige war Zeugen aufgefallen, die den Mann bei der Begehung der Taten beobachtet hatten. Mitarbeiter des Sicherheitdienstes stellten den Mann am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Auf dem Weg vom Willy-Brandt-Platz zum Konrad-Adenauer-Platz zerstörte der Mann fünf Brandmelder und löste dadurch Feueralarm im Bahnhof aus. Der Dienstwagen der Polizei war auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt, als der Mann das Auto zerkratzte. Die hinzugerufenen Bundespolizisten fanden bei dem Mann das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein sogenanntes Karambitmesser. Dabei handelt es sich um ein Klappmesser mit einer gebogenen Kurzklinge. Das Mitführen eines solchen Messers in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Bei der Befragung durch die Polizei gab der Mann die Taten zu. Er begründete sie damit, dass er aus Frust gehandelt habe, da ihm zuvor seine Bank kein Geld ausgezahlt hatte. Das Messer wurde von den Beamten sichergestellt. Der 35-Jährige Deutsche muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Der Tatverdächtige hat keine Vorstrafen und war bei der Polizei wegen anderer Delikte nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht ermittelt werden.