In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) wurde eine junge Frau sexuell belästigt. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) hat sich ein Mann vor einer 19-Jährigen entblößt. Die Polizei sucht den Täter.

Magdeburg (vs) l Am Donnerstag (4. März) gegen 14.45 Uhr wurde eine 19-jährige Magdeburgerin im Bereich Schöppensteg/Neustädter See von einem Mann belästigt, der sich vor der jungen Frau entblößte.

Die 19-jährige ignorierte die Person, welche sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernte.

Das Opfer beschreibt den Mann wie folgt:

Alter ca. 55 bis 65 Jahre

schlank, grauer Igel-Haarschnitt und Oberlippenbart

er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0391/5463292 entgegen.