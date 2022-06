Saison der Tigers Magdeburg wird wegen Corona unterbrochen

Steven Ehebrecht (am Ball) kann über seine Mannschaft in dieser Saison schwärmen und sich ärgern zugleich: auch ein Kunststück.

Magdeburg. Für Steven Ehebrecht wäre es ein Leichtes gewesen, den Ausgang des vergangenen Spieltags zu tippen. Seine Mannschaft hat nämlich in den drei Partien der Regionalliga Ost zuvor das Kunststück vollbracht, jeweils mit 7:8 zu verlieren. Es lag deshalb irgendwie auf der Hand, dass die Floorball Tigers Magdeburg am Sonnabend auch zum vierten Mal mit diesem Ergebnis abschneiden könnten – diesmal gegen den SC DHfK Leipzig II. Doch so weit ist es gar nicht gekommen. Die Heimstätte der Tigers am Siemensgymnasium wurde zum geplanten Duell nicht einmal aufgeschlossen.