Sängerin Grit Wagner organisiert in Magdeburg ein Wochenende zum Kunstlied

Christina BendigsMagdeburg - Als Kind war Grit Wagner fasziniert von ihrer Oma: Sie nämlich konnte sämtliche Gedichte und Balladen auswendig und sie stundenlang rezitieren. „Damals habe ich selbst angefangen, Gedichte auswendig zu lernen“, erzählt die Sängerin und Gesangslehrerin. „Die Verbindung zur Sprache war also da“, erzählt Grit Wagner. Und auch vom Theater war sie begeistert. So lag es nahe, dass sie Gesang studieren würde. Dass sie sich statt auf Opern auf das Kunstlied spezialisierte, sei eher Zufall gewesen, aber ein angenehmer, sagt sie rückblickend. Noch heute ist sie der Liedform, die im 18. Jahrhundert aufkam, verbunden. So sehr, dass sie nun eine ganze Veranstaltungsreihe dazu organisiert hat. Sie beginnt am 24. September 2021.