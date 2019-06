In der Lübecker Straße in Magdeburg-Neustadt werden derzeit Gleise ausgetauscht. Foto: Stefan Harter

Weil in der Lübecker Straße in Magdeburg-Neustadt auf 400 Metern Länge die Schienen ausgetauscht werden, werden Autofahrer umgeleitet.

Magdeburg l Es ist nicht der erste Gleistausch, den die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf der Strecke entlang der Lübecker Straße vornehmen. Und es wird auch nicht der letzte sein, wie Sprecher Tim Stein bereits jetzt ankündigt. Doch zunächst sind die Bautrupps auf dem Abschnitt zwischen Klosterwuhne und Kastanienstraße aktiv. Seit dem 3. Juni 2019 laufen die Arbeiten. Die Fahrspur für den Kfz-Verkehr in Richtung Innenstadt ist deshalb gesperrt, nach Norden kann man an der Baustelle vorbeifahren.

Der Straßenbahnverkehr ist trotz der Arbeiten nicht beeinträchtigt. Dies führt allerdings dazu, dass die Arbeiter alle paar Minuten ihre Tätigkeiten stoppen müssen, damit die Bahnen passieren können. Bis Ende Juli 2019 soll der Wechsel der Gleise auf der 400 Meter langen Strecke in beiden Fahrtrichtungen voraussichtlich dauern.

Gleise sind abgenutzt

Der Grund für die Maßnahme ist stets der gleiche: Die Schienen haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Gut 30 Jahre Dauerbetrieb haben ihre Spuren hinterlassen. Deshalb wurde in den vergangenen Jahren schon zum Beispiel am Nicolaiplatz sowie im Bereich der Mittagstraße an den Gleisen gearbeitet.

Bilder 15 Meter lang und gut eine Tonne schwer ist jede einzelne der neuen Schienen, die in Magdeburg-Neustadt verlegt werden. Foto: Stefan Harter



Der Großteil der Arbeiten jetzt findet am Tag statt. „Einzelne Nachtschichten sind jedoch auch vorgesehen, so dass es zu Lärmbeeinträchtigungen während der Nachtruhe kommen kann. Wir bitten dafür um Verständnis“, sagt Tim Stein. Die Anwohner werden per Aushang über die Termine informiert. Die Haltestelle Bebertaler Straße wird je nach Baufortschritt vor oder hinter das Baufeld verlegt.

Umleitung für Autofahrer

Der Autoverkehr wird über den Magdeburger Ring umgeleitet. Die Zufahrt für Anlieger ist bis zum Lübecker Privatweg möglich. Das Gewerbegebiet in der Lübecker Straße 53-63 („Neustädter Höfe“) ist über die Dannefelder Straße erreichbar.

Im Anschluss werden weitere Gleise zwischen Kastanienstraße und Nicolaiplatz sowie zwischen Mittagstraße und Neustädter Bahnhof ausgewechselt. Von Ende Juli bis Mitte Oktober soll dies geschehen. Auch dann wird der Linienverkehr nicht betroffen sein.

Gleissanierung kostet 1,4 Millionen Euro

Insgesamt werden in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro in die Lübecker Straße investiert. „Ist dies erledigt, ist aus Instandhaltungssicht diese Straßenbahnstrecke erneuert“, erklärt Tim Stein.