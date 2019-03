Die Polizei in Magdeburg ermittelt in einem Fall von Kupferdiebstahl. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Aus einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg haben Unbekannte Kupfer und Werkzeuge gestohlen.

Magdeburg (ag) l Die Sanierung eines Mehrfamilienhauses in der Kritzmannstraße in Magdeburg haben Unbekannte für einen Diebeszug genutzt. Übers Wochenende verschafften sich die Täter Zutritt, in dem sie die Eingangstür aufhebelten.

Die Einbrecher erbeuteten Kupfermaterialien und Werkzeuge. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3292 zu melden.